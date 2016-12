Der Blutharsch And The Infinite Church Of The Leading Hand: Sucht & Ordnung Condividi:



Nuovo disco per il sempre piu’ prolifico Albin Julius: il musicista autriaco ha ormai da tempo lasciato alle spalle il suo passato martial-industrial per percorrere nuove vie che l’hanno sempre piu’ avvicinato verso una psichedelia free-form molto sixties-oriented. Il nuovo lavoro, intitolato Sucht & Ordnung, è una lunga sessione acida e psichedelica all’insegna dell’improvvisazione e della creatività piu’ sfrenata. Non sempre la nuova versione di Albin Julius mi aveva convinto ma, in quest’occasione, il leader dei Blutharsch ha decisamente corretto il tiro. La musica scorre fluida e catartica: siamo letteralmente proiettati in un viaggio astrale al di là dello spazio e il tempo verso nuove dimensioni spaziotemporali sconosciute. Sembra di viaggiare verso una catastrofe inevitabile. Mai i Blutharsch si erano spinti fino a questo punto: nella seconda traccia la voce imperiosa di Marthyinna svetta su un muoro di chitarre ultra distorto di una potenza devastante: dalle nebbie sembra emergere il fantasma dei mitici Amon Duul II e dei Can piu’ acidi. La musica è un autentico trip e riesce a raggiungere vette impensabili: è psichedelica e liquida ma, allo stesso, tempo, potente e dura e riesce a trascinare la mente dell’ascoltatore verso luoghi immaginari. La terza e ultima traccia è una sessione space-rock con un ritmo martellante e una bella chitarra in evidenza mentre un organo acidissimo taglia in 2 la mente. Questa è pura psichedelia per viaggiatori cosmici e Marthynna in alcuni momenti mi ha ricordato Renate Knaup! Immaginate degli Amon Duul II molto piu’ duri e avrete un’idea della musica contenuta in Sucht & Ordnung. Era dai tempi di Phallus Dei che non provavo le stesse sensazioni! Disco caldamente consigliato agli amanti della psichedelia e del Krautrock. Disponibile su Bandcamp: https://tescogermany.bandcamp.com/album/sucht-ordnung .