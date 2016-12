“The unreleaved secret” release party Condividi:



Sabato 21 gennaio 2017, alle 22.00, release party di The unreleaved secret degli Eternal Idol, gruppo costituito da Fabio Lione, Camillo Colleluori, Nick Savio, Andrea Buratto e da Giorgia Colleluori, new sensation del symphonic metal italiano. Il locale è sito in via Goetta 76, Cordenons (prov. PN).