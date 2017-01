La Playlist 2016 della Redazione

Ankh

Album Rïcïnn: Lïan Carlo Baja Guarienti: Argo 1943 Æthenor: Hazel Nurse With Wound: Dark Fat Ulver: ATGCLVLSSCAP Mono: Requiem for Hell Swans: The Glowing Man Ordo Rosarius Equilibrio: [Vision:Libertine] – The Hangman’s Triad Ataraxia: Deep Blue Firmament Neurosis: Fire Within Fire

Libro Due uomini buoni di Arturo Perez-Reverte

Una canzone…

Rïcïnn: Laid in earth

Caesar

Album

Der Blutharsch And The Infinite Church Of The Leading Hand: Sucht & Ordnung Hypnopazuzu: Create Christ, Sailor Boy Rome: The Hyperion Machine Not Moving: Flesh On You Candor Chasma: Il dipinto ucciso Canaan: Il giorno dei campanelli Gianluca Becuzzi: Far Away From Light Cordis Cincti Serpente: Noo Yuggoth Maeror Tri: Hypnobasia Phurpa: Chöd Concerti The Cure a Bologna Chelsea Wolfe a Castellina Marittima Verdiana Raw a Pisa Libri Malpertuis di Jean Ray La cospirazione contro la razza umana di Thomas Ligotti L’ultima rivelazione di Gla’akim di Ramsey Campbell Post-Industriale: La scena italiana anni ’80 di Marcello Ambrosini Guida alla letteratura esoterica a cura di Claudio Asciuti Film Fai bei sogni di Marco Bellocchio Julieta di Pedro Almodovar Io, Daniel Blake di Ken Loach Un padre, una figlia di Christian Mungiu Indivisibili di Edoardo De Angelis Serie TV The Young Pope (prima stagione)

Una canzone… Verdiana Raw: Time is Circular

Christian Dex

Album Echo Beds:

New Icons of a Vile Faith Savages: Adore Life Youth Code: Commitment to Complications Kælan Mikla: Kælan Mikla Swans: The Glowing Man Lo Straniero: Lo Straniero Faun: Midgard David Bowie: ★ (Blackstar) Nick Cave & The Bad Seeds: Skeleton Tree Verdiana Raw: Whales Know the Route Concerti Laibach a Trieste Youth Code a Parigi Trepaneringsritualen a Parigi Libri Post-Industriale: La scena italiana anni ’80 di Marcello Ambrosini Kobane Calling di Zerocalcare Sei Casi al Barlume di Marco Malvaldi Outcast 3: This Little Light di Robert Kirkman e Paul Azaceta Film La Mia Vita da Zucchina di Claude Barras Lo chiamavano Jeeg Robot di Gabriele Mainetti Nocturnal Animals di Tom Ford Sing Street di John Carney The Hateful Eight di Quentin Tarantino Serie TV Game of Thrones (sesta stagione)

Una canzone… Lo Straniero: Nera

DJ Lovv

Album David Bowie: ★ (Blackstar) Verdiana Raw: Whales Know The Route Soviet Soviet: Endless Luigi Rubino: Il Soffio e la Voce Ataraxia: Deep Blue Firmament Nick Cave & The Bad Seeds: Skeleton Tree Concerti Killing Joke a Berlino The Cure a Bologna Blonde Redhead a Fiesole (FI) Roma Amor a Bologna Soviet Soviet a Firenze Libri L’età Del Caos di Federico Rampini

Una canzone… <a href=”http://sovietsoviet.bandcamp.com/album/endless”>Endless by Soviet Soviet</a> Soviet Soviet: Pantomime

Grendel

Album Novembre: Ursa Creeper: The stranger (EP) Ghost: Popestar (EP) William Control: The pale (EP) Ost-Front: Ultra Scandroid: Scandroid Mesh: Looking skyward Terra Tenebrosa: The reverses Wardruna: Runaljod – Ragnarok Lacuna Coil: Delirium Concerti Ost-Front a Prato Die Antwoord a Firenze Garbage a Firenze VNV Nation a Trezzo sull’Adda (MI) Abbath a Pinarella di Cervia Film The Witch di Robert Eggers The Neon Demon di Nicolas Winding Refn Nocturnal Animals di Tom Ford 31 di Rob Zombie The Boy di William Brent Bell Serie TV Westworld (prima stagione) Stranger Things (prima stagione) The Night Of (prima stagione) Game Of Thrones (sesta stagione) Wayward Pines (seconda stagione)

Una canzone… Nine Inch Nails: Burning bright

Hadrianus

Album Klimt 1918: Sentimentale Jugend Novembre: URSA Lacuna Coil: Delirium Katatonia: The Fall of Hearts Braindamage: The downfall Albireon: L’inverno e l’aquilone Ataraxia: Deep Blue Firmament Eternal Idol: The Unrevealed Secret Dperd: V Evergrey: The Storm Within Concerti Motorpsycho a Pordenone Lacuna Coil a Pordenone Der Himmel Uber Berlin a Trieste Lush ad Azzano Decimo (PN)

Film Inferno di Ron Howard

Una canzone…

Klimt 1918: Comandante

Mircalla

Album Nick Cave & The Bad Seeds: Skeleton Tree Hypnopazuzu: Create Christ, Sailor Boy Savages: Adore Life Verdiana Raw: Whales Know the Route Lo Straniero: Lo Straniero Swans: The Glowing Man Kælan Mikla: Kælan Mikla Faun: Midgard Concerti Laibach a Trieste Tuxedomoon a Firenze Verdiana Raw a Pisa Hocico a Prato Libri Kobane Calling di Zerocalcare I custodi di Slade House di David Mitchell Il volto dipinto di Oliver Onions Film Carol di Todd Haynes È solo la fine del mondo di Xavier Dolan Neon Demon di Nicolas Winding Refn Animali Notturni di Tom Ford The Hateful Eight di Quentin Tarantino Serie TV Game of Thrones (sesta stagione)

Una canzone… Verdiana Raw: Time is Circular

Mrs. Lovett

Album Verdiana Raw: Whales Know the Route Savages: Adore Life Nick Cave & The Bad Seeds: Skeleton Tree Marissa Nadler: Strangers Hapax: Cave Ritual Howls: Into The Water Wardruna: Runaljod – Ragnarok Soviet Soviet: Endless Kælan Mikla: Kælan Mikla Vena: Ex Machina Concerti Tuxedomoon a Firenze Chelsea Wolfe a Castellina Marittima (PI) Verdiana Raw a Pisa The Cure a Bologna Libri Malpertuis di Jean Ray La casa nella brughiera di Elizabeth Gaskell Film Animali notturni di Tom Ford One more time with feeling di Andrew Dominik Animali fantastici e dove trovarli di David Yates Al di là delle montagne di Jia Zhang-ke È solo la fine del mondo di Xavier Dolan Serie TV The Young Pope (prima stagione) Vikings (quarta stagione)

Una canzone… Verdiana Raw: Behind That Ballerina Dress

Natalie C.

Album Kælan Mikla: Kælan Mikla Hapax: Cave Chernikovskaya Hata: Chernikovskaya Hata Dernière Volonté: Prie Pour Moi Ataraxia: Deep Blue Firmament Adam Usi: Vakuum Mirage IAMTHESHADOW: Everything in this nothingness In Letter form: Fracture Repair Repeat And Also The Trees: Born into the waves Blixa Bargeld & Teho Teardo: Nerissimo Concerti And Also The Trees a Parma Delendanoia a Torino Teho Teardo & Blixa Bargeld a Collegno (TO) Libri Il folle di Kahlil Gibran Zanoni ed illustrata di Edward Bulwer Lytton Io sono la new wave. Storia di Federico Fiumani e dei Diaframma di Valerio Spinosa Le alchimie dell’anima di Nicola Crippa Film One more time with feeling di Andrew Dominik L’uomo che vide l’infinito di Matt Brown Rogue One: A Star Wars Story di Gareth Edwards Animali fantastici e dove trovarli di David Yates

Una canzone… She Past Away: Katarsis

Tears On Parade

Album David Bowie: ★ (Blackstar) Nick Cave & The Bad Seeds: Skeleton Tree Selofan: Sto Skotadi Klimt 1918: Sentimentale Jugend Drama Emperor: All Of These Days Vlimmer: EP IIIII Psycho Kinder: The Psycho Kinder Tapes European Ghost: Pale & Seek Albireon: L’Inverno e l’Aquilone Concerti Killing Joke a Bologna The Cure a Bologna Libri La Iena – Edizioni Inkiostro The Cannibal Family – Edizioni Inkiostro Torture Garden – Edizioni Inkiostro Film The Neon Demon di Nicolas Winding Refn It Follows di David Robert Mitchell

Animali notturni di Tom Ford Serie TV American Horror Story: – Roanoke (sesta stagione) L’Esorcista (prima stagione) House Of Cards (quarta stagione)

Una canzone… Selofan: Sto Skotadi

Softblackstar

Album Nick Cave & The Bad Seeds: Skeleton Tree David Bowie: ★ (Blackstar) Shackleton & Ernesto Tomasini: Devotional Songs Youth Code: Commitment To Complications Hypnopazuzu: Create Christ, Sailor Boy Wrangler: White Glue John Carpenter: Lost Themes II Iggy Pop: Post Pop Depression The Stargazer’s Assistant: Remoteness Of Light PJ Harvey: The Hope Six Demolition Project Concerti John Carpenter a Utrecht Wrangler a Utrecht Junun featuring Shye Ben Tzur, Jonny Greenwood & the Rajasthan Express a Utrecht The Ex a Utrecht Phurpa a Utrecht Libri Skipping to Armageddon di Ruth Bayer Serie TV Stranger Things (prima stagione) Westworld (prima stagione)