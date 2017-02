M.B. [Maurizio Bianchi] / BAD SECTOR / SIGILLUM S: Endometrio / Endometrio De-Composto Condividi:



Maurizio Bianchi è da considerare come il capostipite dell’industrial italiano: come da lui stesso ammesso, il primo ascolto che gli apre la mente verso nuovi orizzonti sonori è Zeit dei Tangerine Dream. Nei primi anni ’80 Maurizio Bianchi ha pubblicato diversi lavori tutti di buon livello fra cui il seminale Symphony For A Genocide del 1981, una pietra miliare del genere il cui concept parlava degli orrori dei deportati nei lager nazisti. In questo periodo, prima di abbandonare le scene una prima volta nel 1984 per diventare un Testimone di Geova, pubblica anche Endometrio nel 1982: si tratta sicuramente di un disco importante in cui Bianchi, come da lui stesso ammesso, sperimenta nuove soluzioni sonore per uscire da una certa impasse creativa che lo aveva colpito. Per far questo Bianchi si avvale di una macchina denominata echo-machine Aiwa per “filtrare antiche registrazioni. Il risultato, abrasivo e minimale che, personalmente, mi ha ricordato alcune cose dei primissimi Cluster, fu definito dal musicista stesso “musica bionica”. E’ musica senza compromessi caratterizzata da pulsioni oscure e reiterate che evocano paesaggi industriali desolati e apocalittici. Ora la Old Europa Cafe ha ristampato quel mitico lavoro con, in aggiunta, un bonus cd in cui due nomi importanti della “scena industrial” italiana come Bad Sector e Sigillum S “decompongono” Endometrio secondo il loro particolare approccio alla materia “industrial”: quel che ne fuoriesce è una materia magmatica e ribollente percorsa da stratificazioni di suoni e clangori metallici che ridà nuova vita a queste composizioni: In un certo senso Bad Sector e Sigillum S raccolgono il testimone di Maurizio Bianchi ponendosi come epigoni e continuatori, pur in maniera personale, della sua opera. Ottima operazione di recupero quindi questa della Old Europa Café che disseppellisce dall’oblio un pezzo di storia dell’industrial italiano.