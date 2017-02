Rosarium2: Apocrypha III - Eschaton Condividi:



Rosarium2 è un interessante progetto che unisce musica sacra e musica elettronica: dietro il monicker si trova il sardo Alessio Pinna. Il substrato filosofico e esoterico è molto ambizioso: tutti gli album pubblicati da Rosarium2 sono da considerarsi come una sorta di opera di arte sacra contemporanea. Il primo disco è stato pubblicato nel 2011 mentre l’ultimo, il settimo per la precisione intitolato Apocrypha III – Eschaton, viene pubblicato ora: 7 è il numero delle lettere alle chiese nell’Apocalisse di San Giovanni mentre ogni traccia composta segue un disegno non casuale ma che si riferisce sempre a riferimenti religiosi. L’idea di base di Rosarium2 è così quella di interrogarsi sul senso del sacro nel mondo moderno: si tratta di un intento indubbiamente molto stimolante in un’epoca di secolarizzazione e crisi della civiltà occidentale come quella attuale. Pinna ha del resto un approccio “non tradizionale” , come da lui stesso ammesso, alla materia, ma che non vuole per forza di cose essere modernista. Musicalmente il risultato non manca di un certo fascino: le atmosfere sono ora pacate ora più frammentate e dinamiche: cori gregoriani e preghiere sono accompagnate da sonorità oscure e ambientali. L’iniziale “Verus Isarel” è un danza elettronica, un mantra electro-dark religioso e moderno. “Catacumbae” si caratterizza per sonorità tribali e etniche mentre “Nec Canto Nec Rubrico” è una marcetta oscura e parareligiosa. In alcuni momenti le ambientazioni tendono a instillare nell’ascoltatore un senso di Apocalisse imminente come in “Militans Mixtura 786” e in “L’integrale distributiste”. Nel complesso si tratta sicuramente di una proposta originale che, al di là degli intenti esoterici e mistici, riesce ad essere fruibile e ad avere diversi spunti originali. Per chi volesse approfondire rimando al seguente link: http://rosarium2.altervista.org/.