Viridanse, il video di "Hansel, Gretel e la strega cattiva"



Ecco il primo video del nuovo imminente album dei Viridanse. Il brano, che da il titolo all’album “Hansel, Gretel e la Strega Cannibale” è un corto diretto e realizzato da Alessandro ANDO Magagna.

Il video è l’anteprima del nuovo lavoro della band di Alessandria, la cui uscita è prevista per fine Marzo 2017 per la label Fonoarte Danze Moderne, con distribuzione Audioglobe . Il lavoro discografico, successore di “Viridanse” del 2015 è stato prodotto artisticamente, mixato e masterizzato da Lorenzo Stecconi, noto per le produzioni e collaborazioni con Ufomammut, Lento e Zu. Il nuovo progetto discografico Viridanse vede anche la collaborazione artistica-pittorica degli artisti Antonio De Nardis e AEno, autori delle opere che accompagnano il lavoro grafico dell’album.