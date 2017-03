Murmur Mori: Radici Condividi:



Nuovo uscita per i Murmur Mori:, il duo lombardo composto dai bravi Mirko Void (autore delle musiche) e della cantante Kuro Silvia. Il disco, intitolato Radici, esce per la nuova etichetta discografica Casetta. Mi ero già occupato in passato dei Murmur Mori qui su Ver Sacrum: il gruppo, nei lavori che ho avuto modo di ascoltare, si caratterizzava per un approccio non superficiale ma aveva dimostrato al contrario di possedere una particolare sensibilità. Dall’ascolto di Murmur Mori e 0 traspariva un forte sentimento del sacro e della natura. Musicalmente le sonorità si avvicinavano ad ambientazioni rituali, ambient e folk non così lontane in realtà da certe esperienze degli anni ’70. In questo nuovo Radici invece i Murmur Mori si sono concentrati essenzialmente sul folk. C’è la forte volontà di recuperare tutto un patrimonio di fiabe e leggende italiane: Radici recupera il patrimonio culturale e le tradizioni di epoche mitiche, lontane anni luce dall’attuale era moderna convulsa, materialista e totalmente priva di magia. Il disco è dedicato, non a caso, ai bambini, i soli che, grazie alla loro innocenza e purezza, sono in grado di godere appieno della magia senza tempo di queste composizioni. Radici è composto da 11 pezzi, ognuno dei quali è ispirato a una diversa leggenda popolare italiana. Possiamo ascoltare così cristallini ricami acustici come nella delicata e fiabesca Götwiarghini e nella mistica “Il sole e l’eremita”. Il livello generale è in ogni caso elevato: canzoni come “Le tre colonne nel mare”, “La tomba nel Busento” – dove vengono citati Alarico e i Goti – e “L’osso che canta” rimandano a crepuscoli incantati, ad atmosfere fatate che ci portano in un’altra dimensione. I testi sono molto belli ed evocano paesaggi fuori dal tempo. Certo in questo caso l’etichetta neo-folk sarebbe fuorviante in quanto ci troviamo di fronte a un disco di puro folk. Disponibile su Bandcamp: https://murmurmori.bandcamp.com/.