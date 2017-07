Paul Roland: Il sogno e l’incubo: vita e opere di H.P. Lovecraft – tsunami edizioni Condividi:



Molti probabilmente conoscono Paul Roland come autore musicale di oscure e splendide ballate psichedeliche e gotiche dove spesso riecheggiano, nei suoi testi, tematiche necrofile che ricordano molto da vicino Poe e Lovecraft. A Lovecraft il menestrello inglese ha dedicato anche un “concept” album (Reanimator – 2005 -), in cui si possono ascoltare pezzi intitolati “Charles Dexter Ward”, “Arkham”, “Valdemar ” (questo un omaggio a Poe), “Abdul Alhazred” e Cthulhu” che faranno la felicità degli ammiratori del solitario di Providence. D’altronde la figura del Solitario di Providence ha sempre ispirato moltissimi musiciti appartenenti a diversi generi.

Non tutti forse sanno però che Paul Roland è anche uno scrittore: è infatti autore di numerosi libri che trattano di magia, Kabbalah e occulto e di scabrose vicende criminali. Fra i suoi testi segnalo Il Nazismo e l’occulto pubblicato da Reverdito nel 2009, un bel volume che analizza l’argomento senza sensazionalismi forzati e Ghost, edito da Gremese nel 2014 e dedicato agli spettri e ai luoghi infestati. Non e’ cosi’ sorprendente che Paul Roland, personaggio colto ed eccentrico e imbevuto di cultura gotica, abbia deciso di dedicare la sua attenzione alla figura di H.P. Lovecraft pubblicando, nel 2014, “The Curious case of H.P. Lovecraft”. Ora le edizioni Tsunami pubblicano, in esclusiva per il mercato italiano, un nuovo volume dedicato da Paul Roland ad H.P. Lovecraft intitolato Il sogno e l’incubo: vita e opere di H.P. Lovecraft in una bella edizione con copertina rigida.

Si tratta di un libro di agile e piacevole lettura: Roland, e non c’erano dubbi in proposito, dimostra di conoscere molto bene la materia e ne scrive con competenza e passione. Il menestrello inglese ha attinto principalmente le sue fonti dallo sterminato epistolario di HPL. Si tratta di una biografia che ha il grande merito di rivolgersi sia ai seguaci e fanatici “loveraftiani” sia a chi voglia approfondire un personaggio eccentrico dal grande fascino. La grande forza di Lovecraft e della sua narrativa e’ quella di aver creato una poderosa mitologia e un universo alieno in cui l’uomo e’ una particella insignificante: il suo cosiddetto “orrore cosmico” non smette ancora oggi di affascinare legioni di lettori. Il sogno e l’incubo: vita e opere di H.P. Lovecraft e’ un testo molto ben costruito: viene ripercorsa la vita di Lovecraft cronologicamente dall’infanzia a Providence, costellata da eventi luttuosi ma in cui inizia ad elaborare un’immaginazione sfrenata e a farsi una cultura mostruosa appassionandosi agli argomenti piu’ disparati come letteratura, poesia,astronomia, chimica, architettura e politica, fino all’eta’ adulta. Paul Roland analizza anche tutti i racconti principali della sua produzione e fornisce una serie di aneddoti interessanti: dal suo matrimonio con Sonia Greene ai rapporti con gli amici e i corrispondenti. Ne viene fuori un ritratto di una grande personalita’ del secolo scorso pur con tutte le sue contraddizioni. Il volume e’ corredato da diverse illustrazioni raffiguranti copertine di libri, della mitica Weird Taes e da alcune foto dello stesso Lovecraft e di Robert E. Howard.

Mi sento di consigliare caldamente il libro a tutti i cultori “lovecraftiani” e a chi voglia farsi un’idea piu’ precisa su questa mitica e mitologica figura. Il volume si puo’ ordinare direttamente presso il sito delle Tsunami Edizioni al seguente link: http://www.tsunamiedizioni.com/

Paul Roland “Il sogno e l’incubo: vita e opere di H.P. Lovecraft” –tsunami edizioni – pagine 221 -Euro 19 -2017

