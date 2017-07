Allerseelen: Anubis/Chairete Daimones Condividi:



Grandi novita’ in casa Allerseelen: in attesa del nuovo atteso album esce un singolo in edizione rigorosamente limitata a 200 copie per la New Era Productions, un’etichetta olandese di black-metal che, per l’occasione, ha chiesto agli Allerseelen del materiale particolarmente oscuro. Il gruppo austriaco di Gerhard Hallstatt ha composto 2 brani estremamente “maligni” e demoniaci che fossero in linea con l’estetica musicale truce dell’etichetta olandese. Questo 7” presenta cosi’ delle sorprese: la prima traccia “Anubis” – in cui rivive lo spettro del Dio dei morti egizio e che e’ stata ispirata a Gerhard Hallstatt da Aleister Crowley- vede la presenza alla voce di Faye R. mentre la musica e’ un un hard-rock molto tirato con venature psichedeliche che dischiude nuovi territori agli Allerseelen e si allontana sensibilmente dal consueto military pop che ha contraddistino la maggior parte dell’ultima produzione. Si tratta in effetto di una variazione rispetto al consolidato suono degli Allerseelen basato su ossessivi ritmi loop circolari. Viceversa nell’altro brano presente su questo singolo intitolato “Chairete Daimones” – tornano le tipiche atmosfere a cui ci ha abituato il gruppo: il suono e’ arricchito dalla presenza degli archi e dalle consueti ritmi etnici e la voce torna ad essere quella di Gerhard Hallstatt. Sicuramente si tratta di un prodotto particolare ma non e’ detto che non sia la spia dell’inizio di novita’ nel loro sound. Ora non resta che vedere quali saranno i contenuti della prossima imminente uscita che sicuramente i fan staranno attendendo con trepidazione. Ecco il link di youtube: https://www.youtube.com/watch?v=1YQByXqjqas.