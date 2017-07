Madness Of Sorrow: N.W.O. The beginnig Condividi:



Quarto disco per il progetto avviato nel marzo 2011 da Muriel Saracino che segna una netta evoluzione nello stile del gruppo, decisamente più delineato nelle dieci tracce (più intro ed outro) che definiscono la tracklist del recente N.W.O – The beginning. Merito anche dell’ingresso in formazione del nuovo vocalist Prophet, a suo agio nell’interpretazione di queste sanguinolente canzoni e dotato di timbro e carisma. Horror rock che piacerà a chi apprezza Murderdolls/Wednesday 13 declinato con gusto personale, come dimostra la grungy “Keep your head down”, vertice di un disco che conta ben pochi episodi “deboli” e che si attesta sulla piena sufficienza ed oltre. Le veloci “Inside the church” e “Necrophilia” possiedono quel tocco maligno al quale Dani Filth ricorre con dovizia, le cadenzate “R.I.P.” e “S.O.S.” tradiscono la divozione nei confronti del metal americano (Lizzy Borden docet), in “Zombified” un ruolo fondamentale lo giocano le tastiere, le quali colorano (di porpora) una traccia ben strutturata. Ennesima conferma che la scena horror-metal nazionale non teme alcun confronto: i padri Death SS hanno cresciuto una schiera di pargoli promettenti.