Drew McDowall: Unnatural Channel

Drew McDowall non dovrebbe essere un nome sconosciuto per chi segue la musica elettronica e per chi, in particolare, e’ stato un seguace della leggendaria epopea dei Coil. In pratica il musicista scozzese era diventato un membro aggiunto del gruppo: tutta la seconda fase della carriera dei Coil, quella per intenderci di capolavori come Time Machines, Musick To Play In The Dark vol. 1,2, Astral Disaster e il ponderoso Moon’s Milk deve molto, come sonorita’, al suo contributo. Si tratta di lavori fondamentali, oggi purtroppo di difficile reperibilita’ dopo lo scioglimento forzato del gruppo di John Balance e Peter Christopherson. I Coil si erano cosi’ evoluti dall’industrial esoterico degli inizi verso un’elettronica futurista memore della lezione del Krautrock. Non e’ cosi’ sorprendente ritrovare degli echi dell’ultima produzione dei Coil nei recenti dischi solisti di McDowall ovvero Collapse del 2015 e questo nuovo Unnatural Channel uscito ora. Siamo di fronte a un’elettronica futurista, glaciale e asettica, ideale come colonna sonora di qualche film di fantascienza apocalittico. Le ambientazioni sono minimali e astratte, molto avanguardistiche. Con “Unnatural Channel” McDowall si e’ spinto avanti come mai aveva fatto in passato e ha ridefinito i confini della musica elettronica. E’ come essere di fronte a una galleria di arte contemporanea. Certo si sente l’assimilazione del dark-ambient piu’ oscuro e isolazionista, quello per intenderci di artisti del calibro di Lustmord e Lull, che emerge ascoltando tracce come “Unnatural Channel Pt, 1” e “Unnatural Channel Pt. 2”; ma l’approccio alla materia sonora di McDowall e’ in ogni caso originale: sembra che scolpisca il suono creando un magma da cui emergono clangori metallici e bordoni. Disco caldamente consigliato agli amanti dell’elettronica senza compromessi.