Gunter Schlienz: Book Of Dreams



Gunter Schlienz e’ un artista di musica elettronica tedesco che si pone a meta’ strada fra ambient e new age. Avevo avuto modo di parlare in passato del suo pregevole album Autumn: nel complesso si trattava di un buon lavoro in cui emergeva il tocco raffinato di Schlienz. Schlienz e’ il tipico esempio di musicista tedesco che ha fatto propria la lezione della Musica Cosmica tedesca, quella per intenderci dei vari Tangerine Dream, Klaus Schulze e primi Popol Vuh il cui influsso su tutta l’elettronica e l’ambient e la new age e’ decisivo. Personalmente continuo a preferire i vecchi maestri rispetto all’evoluzione successiva del genere che ha portato a certa new age. Schlienz in questo senso non fa eccezione anche se la qualita’ della sua musica e’ lontana anni luce dalla new age di consumo piu’ dozzinale e da carta da parati. Questo nuovo album, intitolato Book Of Dreams, e’ pero’ diverso rispetto al precedente in quanto e’ composto da composizioni brevi e concise: tuttavia le sue ambientazioni eteree riescono a creare un’atmosfera sospesa nel tempo. La prima edizione di Book Of Dreams era uscita in un’edizione in vinile limitata a 100 copie subito esaurite. La musica contenuta nel disco e’ stata ispirata, per stessa ammissione dell’autore, dai suoi sogni: Schlienz ha cercato di catturare le immagine oniriche attraverso l’emozione dei suoni. Questa nuova versione di Book Of Dreams esce in un bel digipack a 3 pannelli limitata a 250 copie. Disponibile su Bandcamp: https://zoharum.bandcamp.com/album/book-of-dreams.