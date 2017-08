Phurpa: Rituals Of Bon II Condividi:



Periodo molto prolifico per i Phurpa: dopo il recente Ya tog rid pai gyer di me appena recensito qui su Ver Sacrum, la Zoharum rende disponibile in vinile il secondo volume di Rituals Of Bon. Devo dire che questa quantita’ di uscite non si accompagna, come si potrebbe pensare, a una minor qualita’ della produzione del collettivo russo. Certo, come gia; sottolineato in precedenza, siamo di fronte a un progetto particolare che fa della riscoperta del sacro nel mondo moderno la sua ragion d’essere. Non e’ una completa novita’, basti pensare negli anni ’70 al lavoro dei Popol Vuh o, piu’ recentemente, a sciamani come Steve Roach e Jorge Reyes solo per fare qualche nome. Tuttavia la particolarita’ di Phurpa e’ la loro particolare ricerca filologica che li ha portati in pratica a riesumare antichi rituali delle tradizioni pre buddhiste come quella del Bon. Questo secondo capitolo di Rituals Of Bon si pone cosi’ nel solco del precedente: e’ proprio in queste registrazioni che probabilmente si puo’ ascoltare esattamente la versa essenza di Phurpa. Staccate la spina, predisponete la vostra mente alla meditazione, fate uscire l’animale mistico che e’ in voi e lasciatevi traportare dal fluire ipnotico di questo mantra musicale: entrerete in una dimensione “magica della realta’ in cui rivivono le antiche pratiche dell’antico Tibet, dell’Iran e dell’Egitto. Edizione in vinile strettamente limitata a 300 copie. Disponibile su Bandcamp: https://zoharum.bandcamp.com/album/rituals-of-b-n-ii.