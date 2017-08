Vlimmer & Thanatoloop: Vlimmer & Thanatoloop Condividi:



Collaborazione musicale tra Germania -Vlimmer- e Cile -Thanatoloop per questo Ep omonio di 6 pezzi claustrofobici che uniscono elementi post industrial con rumorismi shoegaze.

Nella descrizione del progetto gli artisti stessi parlano di una commistione tra due elementi: “la notte senza stelle” rappresentata da Vlimmer e la “discesa verso il baratro” incarnata dalla controparte Thanatoloop. Descrizione che ben rappresenta il vortice nel quale verrà scaraventato l’animo dell’ascoltatore che intraprenderà questo inquieto viaggio musicale.

L’Ep è stato sicuramente concepito come un tutto unico, un percorso le cui parti sono strettamente connesse, senza soluzione di continuità. Ed è questo il modo nel quale deve essere fruito.

Tra le sei tracce ritengo doveroso comunque segnalare “Furchtzimmer” con il suo incedere marzialmente lento e “Alegre Destructión” dove il chitarrismo zanzaroso dona al brano un’inquietudine crescente da mozzare il fiato.

Vlimmer & Thanatoloop è un’opera di difficile assorbimento ma di grande impatto, sicuramente non per tutti. A riprova della natura di nicchia del prodotto anche la distribuzione in CDr e musicassetta, naturalmente in numero limitato.