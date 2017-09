La Final Muzik ripubblica Elevator di Lisfrank Condividi:



A distanza di circa tre anni dall’uscita dell’LP, la Final Muzik propone la ristampa in CD di Elevator di Lisfrank, storico progetto elettronico fondato da Fulvio Guidarelli negli anni ’80 che da qualche anno ha conosciuto una vera e propria rinascita. Rispetto all’LP uscito nel 2014, il CD contiene in più ben cinque tracce bonus che lo rendono decisamente allettante. Si tratta di versioni di brani già presenti nell’album, convincenti come già erano anche gli originali, più un inedito risalente al 2012. Di Lisfrank e del peso del suo lavoro a partire dagli anni ’80 abbiamo parlato diffusamente nella recensione di Elevator, alla quale rimandiamo. Il CD, consigliatissimo, è reperibile contattando http://www.finalmuzik.com/ o direttamente il suo autore.